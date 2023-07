San Liberato di Narni: divampano incendi in serie. Serve l’elicottero

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento ore 14

Sono stati ripetuti i lanci effettuati dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco, per domare le fiamme divampate giovedì mattina in zona San Liberato. Il lavoro del personale del 115, fra spegnimento e bonifiche, va avanti per mettere al sicuro i beni e le superfici agricole e boschive.

Intervento di più squadre dei vigili del fuoco – da Terni e da Amelia – nella zona di San Liberato (Narni), in particolare l’area di Colle Oliveto, dove dalla mattinata di giovedì sono divampati più incendi boschivi. Interessate sterpaglie, terreni agricoli, porzioni di macchia ed anche – sembra – manufatti di privati. I punti da cui sono partite le fiamme sarebbero più di uno ed è in corso di valutazione anche l’intervento di mezzi aerei per venire a capo della situazione. La zona, su cui insistono civili abitazioni e attività ricettive, sarebbe piuttosto disagevole per gli interventi da terra, essendo un’area soprattutto collinare attraversata da strade sterrate. Il vento, poi, non semplifica il lavoro: chiesto – e ottenuto – anche l’intervento di un elicottero per venire a capo della situazione. In campo anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, visto che l’area interessata lambisce anche il territorio comunale di Orte (Viterbo).