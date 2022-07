San Sisto: sequestrati oltre 200 mila euro di droga. Un arresto

Segnalazioni ripetute, relative ad uno strano viavai attorno ad un’abitazione della zona di San Sisto, a Perugia. Per questo i carabinieri della sezione operativa della Compagnia perugina hanno voluto vederci chiaro, scoprendo un importante giro di droga e arrestando un 24enne originario dell’Albania, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Maxi sequestro

All’atto del blitz, soon stati due – entrambi a San Sisto – gli appartamenti perquisiti. Nel primo, all’interno di uno zaino custodito in un ripostiglio, i militari hanno trovato due panetti di cocaina per un peso di circa 2 chilogrammi e un valore di mercato prossimo ai 200 mila euro. Oltre a ciò c’erano un involucro con 77 grammi della stessa droga e altre 9 dosi pronte da spacciare. In un quadro elettrico esterno all’appartamento in questione, c’erano altre 12 dosi di cocaina già confezionate. In un altro quadro elettrico posto in un altro piano dello stesso stabile, i carabinieri hanno recuperato 20 panetti di hashish – per un peso di quasi 2 chili e un valore di mercato di 20 mila euro – e, sul tavolo della cucina della seconda abitazione perquisita, posta allo stesso piano, hanno trovato un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente e delle buste per il sottovuoto. In vari punti della casa sono stati infine recuperati circa 10 mila euro suddivisi in banconote di diverso taglio.