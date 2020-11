San Venanzo, 69enne vittima di un incidente agricolo

Tragico incidente agricolo nella giornata di domenica a San Venanzo, in località San Marino. Un uomo di 69 anni del posto – Alfredo Lodi – è morto dopo essere stato investito dalla motozappa con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà. L’uomo stava sistemando il mezzo all’interno di un annesso quando lo stesso è partito in retromarcia, colpendolo con conseguenze purtroppo fatali. A dare l’allarme sono stati i familiari del 69enne, preoccupati dal non vederlo tornare a casa. Purtroppo inutile l’intervento degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Orvieto per i rilievi di rito, a seguito dei quali la salma è stata ‘liberata’ dall’autorità giudiziaria per il successivo rito funebre. Ad esprimere cordoglio è l’amministrazione comunale di San Venanzo, guidata dal sindaco Marsilio Marinelli: «Un altro tragico lutto colpisce la nostra comunità, Alfredo Lodi ci ha lasciato a seguito di un grave incidente agricolo. Un anno davvero terribile per tutti. Le più sentite condoglianze dall’amministrazione comunale alle famiglie Lodi e Bilancini».

Condividi questo articolo su