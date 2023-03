Profondo cordoglio e sgomento a San Venanzo per la morte di un giovane padre di 39 anni, scomparso nella giornata di venerdì. L’uomo è stato trovato senza vita, lasciando i suoi familiari ed il piccolo territorio comunale nel dolore più profondo: «Tutta la nostra comunità è in lacrime, sbigottita. Ora rispetto, silenzio e, per chi crede, la Preghiera», le parole lanciate via social dal sindaco Marsilio Marinelli.

