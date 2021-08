Sangiovanni in concerto a Terni con la sua ‘Lady’

È stato il vincitore della categoria canto ad ‘Amici 2021’. Si è aggiudicato altri prestigiosi premi, quali il premio della critica, il premio delle radio ed il premio della Siae. Il cantante pop Giovanni Pietro Damian – in arte ‘Sangiovanni’ – arriva a Terni in concerto il 29 agosto all’anfiteatro Romano. Lo spettacolo sarà a pagamento – il costo del biglietto dovrebbe essere di 35 euro salvo diritti di prevendita – e nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19. Tutte le informazioni relative alla prevendita saranno rese note nei prossimi giorni.

SANGIOVANNI ‘COSTA’ 45 MILA EURO – LA DELIBERA DEL COMUNE (.PDF)

Con ‘Lady’ arriva il successo di massa

18 anni appena, Sangiovanni è originario del Vicentino e, come riporta Wikipedia, «ha pubblicato i primi tre singoli Paranoia, Non + e Guccy Bag nel corso del 2020 per l’etichetta discografica Sugar, facendosi conoscere con la sua partecipazione alla fase iniziale della 26° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi alla fine dello stesso anno. Ha quindi ottenuto l’accesso alla fase serale del programma, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale. Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 14 maggio 2021 è uscito per Universal Music Italia il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio per le oltre 100 mila unità di vendita totalizzate a livello nazionale».