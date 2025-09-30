di Giovanni Cardarello

In vista della costruzione del Piano socio-sanitario 2025-2030 dell’Umbria, la presidente della Regione Stefania Proietti ha presentato ufficialmente la nuova rete oncologica regionale. Si tratta di uno strumento che sarà parte integrante del nuovo Piano e che punta alla presa in carico della persona malata secondo il dettato del Piano oncologico nazionale 2023-2027.

La presentazione è avvenuta martedì nella sede di Villa Umbra alla presenza, oltre che della presidente Proietti, della direttrice regionale salute e welfare Daniela Donetti e dell’amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, Joseph Flagiello.

«Con la rete oncologica regionale – ha spiegato Stefania Proietti – vogliamo garantire che ogni cittadino umbro, indipendentemente dal luogo di residenza, abbia accesso agli stessi percorsi, agli stessi standard di qualità e agli stessi diritti di cura».

La rete oncologica, ha sottolineato ancora la presidente della Regione Umbria, «mette al centro la persona, sostenuta dal lavoro straordinario di professionisti, istituzioni e associazioni e che si avvale di strumenti digitali e innovativi per rendere i percorsi più sicuri, rapidi ed equi. La rete è un investimento concreto sulla salute e sulla fiducia dei cittadini nel servizio sanitario regionale».

COME FUNZIONA LA RETE ONCOLOGICA REGIONALE

La nuova rete oncologica regionale prevede l’avvio dei primi cinque percorsi preventivi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati ai tumori della mammella, del polmone, della prostata, del colon e del retto. «È il frutto del lavoro condiviso dalla direzione regionale salute e welfare – rioprta una nota della Regione – con le direzioni strategiche, i professionisti delle quattro aziende sanitarie, l’università degli Studi di Perugia e le associazioni di volontariato e rappresenta un passaggio decisivo verso il modello di Comprehensive cancer care network. Ha l’obiettivo di integrare in modo strutturale ospedali, servizi territoriali, medicina generale e associazioni dei pazienti, rafforzando la continuità assistenziale e la prossimità delle cure».

Una delle principali novità organizzative che introduce è l’attivazione dei Polo (Punti di orientamento locale oncologico) presenti in ogni azienda sanitaria: «Spazi dedicati all’accoglienza e all’ascolto, con apertura prefissata e numero telefonico dedicato, presso cui il paziente con sospetta o accertata diagnosi oncologica può rivolgersi per essere preso in carico. Nei Polo operano oncologi e infermieri-case manager in grado di programmare prestazioni, attivare i gruppi oncologici multidisciplinari e monitorare la continuità del percorso».

Inoltre «accanto ai percorsi clinici, la rete oncologica regionale punta con decisione sulla digitalizzazione. La codifica unica dei Cip (Codici identificativi di percorso) consente di tracciare l’intero iter del paziente, monitorare tempi e prestazioni e passare da una logica prestazionale a una medicina di iniziativa. Telemedicina, teleconsulto e teleriabilitazione diventano strumenti quotidiani per favorire l’integrazione delle competenze e migliorare la qualità delle decisioni cliniche».

DONETTI: «GARANTITI STANDARD OMOGENEI»

«Elemento centrale della nuova rete sono i percorsi preventivi diagnostico-terapeutici assistenziali – ha evidenziato la direttrice Daniela Donetti – che definiscono con precisione i passaggi di presa in carico del paziente. I primi cinque percorsi adottati riguardano i tumori della mammella, del colon-retto, del polmone e della prostata. In particolare, quello dedicato alla mammella rappresenta un modello di eccellenza che integra screening, diagnosi precoce, chirurgia, trattamenti oncologici e radioterapici, fino alla riabilitazione e al supporto psiconcologico». Daniela Donetti ha spiegato inoltre che «attraverso la rete delle Breast unit regionali (Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello) vengono garantiti standard omogenei, volumi adeguati e continuità assistenziale».

«La nuova rete oncologica regionale – ha concluso la presidente Proietti – è la dimostrazione che l’Umbria sa affrontare le sfide più complesse con un approccio moderno, partecipato e inclusivo. È una rete che unisce persone, competenze e tecnologie per offrire ai cittadini percorsi oncologici più sicuri, accessibili e umani. È un modello di sanità che guarda avanti, restando saldamente ancorato ai valori di equità e solidarietà».

FOTO