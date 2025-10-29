di Giovanni Cardarello

A quasi un anno dalle elezioni che hanno sancito il cambio alla guida della Regione Umbria tra Stefania Proietti e Donatella Tesei, la sanità umbra ancora non riesce ad uscire dall’ottica emergenziale. Un’ottica che, in questo scorcio finale del 2025, sembra perfino acuirsi. Almeno stando a quello che riporta ‘Il Messaggero Umbria‘, in due distinti articoli, si dà conto di ciò che accade nella Usl Umbria 1 e all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Vediamo i dettagli.

Partiamo dalla Usl Umbria 1 dove, come spiega ‘Il Messaggero‘, ci sono cinque medici che hanno revocato la propria disponibilità, o rassegnato le dimissioni, in ordine al servizio di continuità assistenziale: la ‘vecchia’ guardia medica. Sono tre medici nel distretto del Perugino, uno per il distretto del Trasimeno e uno nel distretto dell’Assisano. Queste scelte hanno aperto un vero e proprio ‘buco’, quasi una voragine, nel servizio ad attività oraria.

Per sopperire a questa carenza, il direttore generale della Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha dovuto fare, a livello amministrativo, una doppia capriola con annesso carpiato per risolvere la questione. Una ‘capriola’ che ha preso forma nella delibera 1151/2025 con la quale è riuscito a portare in organico, fino al 31 dicembre, sette medici. Una mossa con cui non solo ha coperto gli slot rimasti vuoti ma, al tempo stesso, potenziato anche il distretto della Media Valle del Tevere.

E nel novero delle emergenze da registrare anche la situazione della diagnostica per immagini dell’ospedale di Branca, quello che serve i territori di Gubbio e Gualdo Tadino. Qui sono arrivate, impreviste, le dimissioni di una dottoressa, operative dal 1° novembre. «Sarà un’altra dottoressa – scrive ‘Il Messaggero‘ – sempre tra i medici iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione, a subentrare nell’incarico fino alla fine dell’anno. Compenso lordo di 40 euro l’ora».

Per fortuna, sempre a livello di Usl Umbria 1, si registra anche una buona notizia e di grande importanza. A Città di Castello è arrivato il nuovo primario di cardiologia e Utic, è il dottor Andrea Mazza che ha vinto il concorso, bandito a febbraio 2025, superando Donatella Severini e Giuliana Bardelli».

Non meno complessa la situazione dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si è assistito ad un vero e proprio flop nei concorsi messi a bando per la copertura di diversi ruoli. La situazione più ‘calda’ è, quella del pronto soccorso, per la quale il direttore generale Andrea Casciari ha firmato una delibera per la riconferma urgente di tre medici. Si tratta di Patrizia Dominici, Alfredo Bianciardi e Fausto Canini. Per i tre professionisti contratti della durata massima di cinque mesi.

Casciari ha dato corso ad una richiesta urgente arrivata direttamente dal primario del pronto soccorso, Giorgio Parisi, «vista la gravissima situazione per la copertura dei turni». Pronto soccorso di Terni che, inoltre, nel caso della «struttura complessa di anestesia e rianimazione necessita di personale altamente specializzato che, però, è difficile a trovarsi». Tutte questioni che certificano, una volta di più, la grave carenza di personale in un reparto nevralgico per tutto il sistema sanitario regionale.

Sistema sanitario regionale che, per ridurre il livello di emergenza nel nosocomio di Terni, attende, con una certa ansia lo sblocco delle nomine universitarie. Sono diverse, infatti, le strutture a conduzione accademica senza primario da anni e rette da medici facenti funzione o da responsabili operativi dopo il pensionamento dei titolari. Nello specifico sono malattie infettive, senza primario da almeno quattro anni, cardiologia, senza primario dopo il pensionamento di Giuseppe Ambrosio, dermatologia, senza direttore dopo l’uscita di Manuela Papini e retta ad interim da Michela Cicoletti e gastroenterologia, retto da un dirigente facente funzione, nonostante sia diventato lo scorso 10 marzo ‘centro di riferimento regionale’. Situazioni che andranno risolte dal nuovo rettore dell’Università di Perugia, Massimiliano Marianelli, che si insedierà il 1° novembre.

In via di risoluzione, infine, la vicenda del direttore della struttura complessa di neuroradiologia «dove è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale». Se lo ‘giocheranno’ quattro candidati, Italo Aprile, Massimo Principi, Edoardo Gaetano ed Elettra Tinelli.