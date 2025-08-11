di S.F.

Il «protrarsi di una grave situazione di criticità nel riuscire a garantire l’assistenza primaria ai cittadini residenti,

nonostante l’azienda abbia messo in campo tutte le procedure idonee al fine fronteggiare tale situazione». Lo mette nero su bianco la Usl Umbria 2 per descrivere la recente situazione a Poggiodomo e Monteleone di Spoleto, due dei territori comunali più piccoli dell’Umbria: ora c’è chi si è fatto avanti per evitare ulteriori disagi.

Si tratta della dottoressa Lida Mulo, medico di medicina generale in pensione dal 31 dicembre 2024. Era attiva proprio a Monteleone di Spoleto e, vista la situazione, ha risposto all’avviso della Usl 2 per un incarico temporaneo libero-professionale. Un’attivazione – sottolinea l’azienda nel documento istruttorio – che si «rende necessaria, come estrema ratio e con carattere di temporaneità, per assicurare l’assistenza sanitaria quale diritto fondamentale, costituzionalmente riconosciuto, tutelato dal sistema sanitario pubblico che si basa sui principi di libertà e accesso equo alle cure, per i cittadini residenti nei Comuni di Monteleone di Spoleto e Poggiodomo».

Sì, perché dal 24 marzo i due territori erano senza medico di base. C’è così il via libera fino al 30 settembre 2025 (eventualmente rinnovabile) fatta salva la risoluzione anticipata contrattuale. Per la Usl nel contempo prosegue la ricerca di un professionista per garantire la copertura assistenziale stabile.