Sanità in Umbria, Cup regionale: stop dalle 5 alle 7 di giovedì

Intervento di manutenzione straordinaria e stop di due ore per il server del servizio Cup regionale. Lo rende noto la Regione Umbria: accadrà dalle 5 alle 7 di giovedì mattina per mano dei tecnici di PuntoZero. «Non sarà possibile prenotare ricette né online né a sportello, effettuare pagamenti di ticket tramite pagoPA o a sportello, annullare gli appuntamenti o effettuare cambi di appuntamento né online né a sportello. La conclusione della manutenzione è prevista entro le ore 7.00. PuntoZero si scusa anticipatamente con la cittadinanza per eventuali disagi derivanti dai lavori di manutenzione».

