di Giovanni Cardarello

169, 92 e 77. No, non sono i numeri di un terno secco, se non altro perché vengono estratte le cifre solo fino al 90. Sono i numeri di una delle carenze fondamentali del sistema sanitario regionale dell’Umbria. Numeri che, come ‘Il Corriere dell’Umbria‘, fanno riferimento ai medici di base, i medici di famiglia, mancanti nel nostro territorio. In totale sono 169 suddivisi tra Usl Umbria 1, dove ne mancano 92, e Usl Umbria 2 dove il fabbisogno è di 77. Ma perché questo vuoto di organico? Quali sono le condizioni che hanno determinato questo stato di cose e, soprattutto, come si può ovviare al problema?

Andiamo con ordine partendo dal dato certo che, come spiega il quotidiano, emerge dal Bollettino Ufficiale della Regione Umbria dove si certifica che solo 13 medici hanno manifestato il proprio interesse ad entrare in organico: 9 per la Usl1, quasi tutti a Perugia città, e 4 per la Usl2. Partendo dal fatto che i posti a disposizione erano 182, il conto è presto fatto. I motivi della scarsa risposta alle richieste di manifestazione di interesse sono molteplici.

Il primo luogo, come spiegato nello scorso maggio in una lettera inviata alla presidente Proietti dai partecipanti al corso CFSMG, non è soddisfacente il ruolo che i medici di medicina generale avranno nelle case e negli ospedali di comunità, l’istanza intermedia tra ospedali e Usl. Istanza dove i dottori dovranno prestare servizio oltre la propria attività di laboratorio. In seconda battuta, la poca chiarezza sui compiti sommata all’aumento esponenziale delle ore lavorative e dello stress connesso, con possibile aumento degli errori di diagnosi.

Per non tacere della questione delle cosiddette ‘zone carenti’. Chi vi aderisce, rallenta il proprio percorso di iscrizione al ruolo. E poi c’è il tema economico. Il contratto collettivo nazionale di lavoro e le relative retribuzioni sono fermi al 2021, mentre gli oneri di gestione della posizione sono aumentati così come sono aumentate le ore che, tra ambulatorio, ore accessorie e attività nelle case e negli ospedali di comunità, sono arrivate a 38 settimanali.

Da registrare, in chiusura, un altro elemento che rende poco attrattivo l’accesso alla figura del medico di base. La media di mutuati per dottore in Italia è di circa 1.500 pazienti – il rapporto ottimale sarebbe di 1.200 – con picchi di 1.575 in caso di più persone conviventi che scelgono lo stesso medico. Nelle ‘zone carenti’ dell’Umbria in alcuni casi si sfiorano i 1.800 pazienti in carico. Motivo per cui il fabbisogno di medici di base in Umbria è schizzato, nell’era post Covid, dai 139 del 2023 ai 169 di oggi. Un fabbisogno che va sanato e che va tenuto in grande conto nella scrittura del piano sociosanitario per il quinquennio 2025-2030.