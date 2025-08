di Giovanni Cardarello

‘273, 350, 438’. No, non sono numeri al lotto né tanto meno numeri da usare per un calcolo combinatorio. Sono i numeri che emergono dalla sommatoria dei quattro piani di ‘fabbisogno del personale’ scritti dalle quattro aziende sanitarie dell’Umbria, le due Usl e gli ospedali di Perugia e Terni, approvati a fine giugno dalla giunta regionale guidata da Stefania Proietti. Piani che registrano il fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027. Ma vediamoli nel dettaglio.

Partiamo dal numero 273. Sono i posti di lavoro che verranno messi a concorso dalla Regione Umbria per coprire, come spiega il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo di Federico Fabrizi, i buchi in organico presso medicina e chirurgia di emergenza- urgenza e i pronto soccorso. A seguire, in rigoroso ordine alfabetico, ematologia, microbiologia e virologia, nefrologia e patologia clinica, ortopedia e traumatologia, pediatria, psichiatria, urologia. Concorsi che avranno una novità sostanziale: per ottimizzare i costi e i tempi del bando, oltre che di realizzazione dello stesso, la Regione Umbria ha stabilito di effettuare nei prossimi mesi «selezioni uniche regionali per i vari concorsi». Saranno 14 in totale. Questo significa graduatorie uniche regionali a cui attingere in modo da evitate sovrapposizioni tra aziende sanitarie contigue, a caccia di professionisti negli stessi settori.

Il secondo numero, 350, è invece quello che i sindacati ritengono sia il vero fabbisogno di personale, nel triennio, della sanità dell’Umbria. Una cifra che, sempre secondo quanto riporta ‘Il Messaggero‘, emerge dal conto che le associazioni di categoria hanno messo sul tavolo incrociando turni di lavoro, pensionamenti e piante organiche.

E veniamo al numero più consistente, 438, ovvero il numero di addetti da assumere tra infermieri, operatori sociosanitari e personale del settore. Il quotidiano spiega che il fabbisogno sarà coperto da un concorso: «Quello da 124 posti per infermieri», per il quale da oltre un anno «sono state completate tutte le graduatorie delle precedenti selezioni umbre, ma Usl e ospedali chiedono addetti. Del concorso, in questo caso, si sta occupando l’azienda ospedaliera di Perugia che punta ad accaparrarsi ben 30 nuovi infermieri, tanti quanti ne vuole l’ospedale di Terni. Invece 54 andranno alla Usl1 e 10 alla Usl 2».

Da segnalare, in chiusura, che in attesa dei vari concorsi il mese di agosto si preannuncia ‘caldo’ sia a livello meteorologico che di emergenze in sanità. Motivo per cui, per tamponare le situazioni di maggiore necessità, ovvero i pronto soccorso di Terni, Città di Castello, Spoleto e Orvieto, verranno utilizzati anche medici in pensione e liberi professionisti allo scopo di coprire i turni nei reparti maggiormente esposti. Contrariamente agli anni passati, però, si registra una novità importante: non si farà ricorso ai medici ‘gettonisti’.