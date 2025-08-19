di Giovanni Cardarello

Nemmeno il tempo di riprendere contatto con la realtà dopo il Ferragosto, che la politica umbra torna ad accendersi. E torna ad accendersi, nemmeno a dirlo, sull’annoso tema della lista d’attesa in ambito sanitario. Un tema che più di tutti gli altri ha deciso l’esito del voto.

Questa volta a scatenare la bagarre è stata una delibera della giunta regionale approvata il 13 agosto nella quale vengono fissati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato accreditato, per smaltire le liste d’attesa. Ad accendere la miccia una nota congiunta dei consiglieri del centrodestra Donatella Tesei, Enrico Melasecche (Lega Umbria), Eleonora Pace, Paola Agabiti, Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia), Laura Pernazza, Andrea Romizi (Forza Italia) e Nilo Arcudi (Tesei Presidente – Umbria Civica).

Una nota dove si sottolinea che «dopo mesi di accuse a centrodestra e civici, oggi è la sinistra a spianare la strada alla privatizzazione della sanità». La nota definisce anche i contorni dell’accusa: «Con quell’atto si dà mandato alle aziende sanitarie territoriali di sottoscrivere accordi con le strutture private convenzionate, sia quelle già accreditate sia quelle che presenteranno manifestazione di interesse, per garantire diagnostica, visite specialistiche e persino interventi chirurgici». «Un provvedimento – prosegue la nota – che sancisce in modo inequivocabile la scelta della maggioranza: saranno i privati a reggere il sistema sanitario regionale, nel tentativo disperato di arginare liste d’attesa ormai fuori controllo e una mobilità passiva che svuota ogni anno le casse umbre e costringe migliaia di cittadini a curarsi altrove».

In serata arriva la risposta, a doppia firma, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e del direttore della sanità regionale Daniela Donetti. Entrambe respingono con decisione l’accusa della minoranza: «Non è assolutamente un passo verso la privatizzazione della sanità. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, dispone esattamente gli stessi tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato accreditato pari a quelli utilizzati per l’anno 2024 e pari a quelli utilizzati nell’ultimo quinquennio dalla giunta Tesei. Pari anche a quanto deliberato dalle giunte precedenti».

Duro anche l’attacco politico. «Lo scalpore da parte della minoranza – dichiarano la presidente e il direttore – non fa altro che darci l’occasione, ancora una volta, di fare chiarezza informando i cittadini in piena trasparenza. La delibera in questione rappresenta un intervento per garantire la continuità assistenziale e la qualità dei servizi sanitari nella nostra regione, che ricorre al privato accreditato da decenni, ma per la prima volta dopo cinque anni di governo di centrodestra, questo atto riafferma il primato del pubblico rispetto al privato, vincolando le risorse del privato agli obiettivi regionali».

Sottolineando, infine, che «questa delibera stabilisce le basi per un futuro in cui il settore pubblico guiderà e garantirà i livelli di assistenza e l’universalità del servizio in tutta la regione. Si passa così dall’idea di sostituzione del pubblico con il privato a un nuovo modello di complementarità, sotto la direzione della Regione, ente pubblico che pianifica e si avvale residualmente del privato solo laddove serve a garantire il servizio necessario ai cittadini».

Due gli assi portanti della delibera. Il primo: «I privati saranno per la prima volta coinvolti nella risposta al fabbisogno complessivo e in particolare nei settori in cui la mobilità passiva è più penalizzante, come in ortopedia». Il secondo: «Il nuovo Piano socio sanitario regionale che stiamo redigendo, condiviso con tutto il mondo della sanità, con nuove assunzioni già programmate e investimenti mirati per andare a ridurre progressivamente il ricorso ai servizi offerti in convenzione dal sistema sanitario privato». «Nel corso del 2024 – conclude la nota – la giunta Tesei ha speso 7 milioni e mezzo di euro verso il privato per abbattere liste d’attesa, mentre la nostra amministrazione sta battendo le liste d’attesa esclusivamente con la sanità pubblica e i pochi residui degli anni passati».