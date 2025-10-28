Via libera a 2,7 milioni di euro in Umbria per l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. Lo rende noto la Regione Umbria.

Si tratta di fondi per interventi urgenti di rinnovo e ammodernamento delle dotazioni tecnologiche/infrastrutturali delle strutture sanitarie del territorio: «La destinazione delle risorse presenti nel bilancio della Gestione sanitaria accentrata (Gsa), in attesa dell’attivazione dei fondi statali, sarà ripartita come segue: 1,7 milioni di euro all’azienda ospedaliera di Perugia, 500mila euro all’azienda ospedaliera di Terni e 500mila euro all’azienda Usl Umbria 2. La Usl Umbria 1 sarà oggetto di una successiva valutazione per l’individuazione delle priorità di intervento», viene specificato.

Con il provvedimento «interveniamo in tempi rapidi – le parole della presidente della Regione, Stefania Proietti – per sostenere il sistema sanitario regionale, in un momento in cui la tecnologia è parte integrante della qualità e della sicurezza delle prestazioni. È un segnale concreto per garantire cure sicure e servizi di alto livello, ma anche per assicurare la continuità delle attività assistenziali nelle nostre strutture, in attesa dell’attivazione dei finanziamenti statali. Si tratta di un atto urgente e necessario, che testimonia l’impegno della Regione per una sanità pubblica sempre più efficiente e moderna».

Le risorse – viene sottolineato – saranno utilizzate per rinnovare apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, sostituire tecnologie obsolete e migliorare l’efficienza organizzativa prioritariamente delle strutture ospedaliere di Perugia, Terni e della Usl Umbria 2.