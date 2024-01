Sanità Umbria, il PD: «Tagli indiscriminati di posti letto pubblici» – Video

Condividi questo articolo su

















Un appuntamento a palazzo Spada per parlare di tre temi: l’impatto dei tagli nella nuova programmazione regionale sulla rete ospedaliera e sulla Usl Umbria 2, la programmazione dei posti letto privati e lo stato del servizio pubblico sanitario. Protagonista il Forum Sanità del PD di Terni: in Comune per l’occasione anche la responsabile salute e sanità della segreteria nazionale, Marina Sereni. Nel video parlano quest’ultima e il consigliere regionale Dem Fabio Paparelli che, tra le numerose criticità esposte, ci ha tenuto a sottolineare in particolar un messaggio: «Nessun parere del ministero avalla l’atto della Regione del dicembre 2022». Con tanto di documento. In aula anche i consiglieri comunali del partito (Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli) e Riccardo Brugnetta, ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera Santa Maria e ora portavoce del Forum sanità PD. «Molto preoccupati per ciò che sta accadendo a livello locale e nazionale per la sanità pubblica. Manca una reale organizzazione della sanità pubblica», ha rimarcato nell’occasione la Proietti.

