Santa Maria Maddalena, una zona di Terni che per un motivo o per un altro è sempre al centro dell’attenzione. Questa volta non è per il completamento della bretella con via Urbinati, ma per la situazione della rete stradale e del verde: a lanciare l’sos sono alcuni cittadini residenti in zona. «In abbandono, anche da parte delle autorità comunali. L’erba non è mai stata tagliata, così come non è stata fatta la pulizia di strada e cunette». Mirino anche su via dei Pressio Colonnese.

