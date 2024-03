‘Santa Maria’: Augusto Scaccetti saluta. «Credo di aver fatto bene per l’ospedale e i ternani»

di S.F.

«Finalmente si raggiunge l’età pensionabile. Credo di aver fatto bene per l’ospedale e per i concittadini, anche nell’ambito della raccolta del sangue». A parlare è il dottor Augusto Scaccetti, entrato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nel 1989 per poi diventare primario nel 2009 e direttore di dipartimento nel 2017: per lui, a capo del servizio immuno-trasfusionale, è in arrivo l’importante traguardo. Non l’unica novità di giornata.

In partenza

Scaccetti ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, il 13 marzo, per il diritto al pensionamento a partire dal 1° luglio 2024. Dopo 35 anni di efficace e stimato lavoro in ospedale, è tempo di salutare: «Da una parte è un piacere – spiega – e dall’altra dico anche purtroppo, perché non è che si va via così felici». Con l’ultima fase più che soddisfacente, come del resto è stata la sua lunga carriera: «Le donazioni sono aumentate nell’ultimo periodo e abbiamo buone scorte». C’è poi l’auspicio per il futuro: «Speriamo che l’azienda ricopra il mio posto con persone autorevoli come richiede il ruolo». Meritato relax in arrivo per il luminare del sangue, originario della Valnerina.

Loreti al vertice del dipartimento unico

Le dimissioni del dottor Scaccetti si legano ad un’altra tematica, quella della riorganizzazione generale per le aziende sanitarie. Il protocollo prevede l’accorpamento in un unico dipartimento di diagnostica tra quelli attualmente esistenti, vale a dire diagnostica per immagini e radiologia terapeutica/ interventistica (diretto dal dottor Fabio Loreti) e diagnostica di laboratorio/immunotrasfusionale, con al vertice Scaccetti. Ad aver ottenuto il numero maggiore preferenze è stato Loreti – c’è stata la riunione del comitato congiunto dei dipartimenti in questione – e di conseguenza c’è il via libera da parte del direttore generale Andrea Casciari alla nomina.