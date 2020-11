Santa Maria, weekend di visite straordinarie

Non si ferma, nonostante la seconda ondata dell’emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà, l’attività ‘extra-Covid’ dell’ospedale Santa Maria di Terni. Sabato, in occasione della giornata mondiale del diabete, l’ambulatorio di diabetologia, diretto dal professor Giovanni Luca, ha programmato per l’intera giornata delle sedute ambulatoriali straordinarie per effettuare presso il poliambulatorio prime visite diabetologiche finalizzate alla pronta presa in carico del dismetabolismo glucidico e del paziente con diabete mellito, una patologia che nel mondo colpisce un individuo su undici con un impatto elevatissimo in termini di qualità di vita, di disabilità e di riduzione dell’aspettativa di vita in buona salute, oltre che di economia sanitaria. Domenica, invece, proseguirà in altri reparti della struttura il recupero di altre prestazioni sospese durante il lockdown.

Il sabato di diabelotologia

Nel 2020 la giornata mondiale del diabete, che fa il focus sull’importanza della figura infermieristica nella gestione della malattia diabetica, assume un significato se possibile ancora più profondo. «La pandemia da Sars-Cov-2 che sta imperversando in ogni angolo del pianeta – spiega il professor Luca, direttore dell’ambulatorio universitario di Diabetologia, annesso alla struttura semplice dipartimentale di andrologia medica ed endocrinologia della riproduzione – ha sconvolto l’intera organizzazione sanitaria, che deve impegnare risorse umane, sanitarie ed economiche nell’emergenza del Covid-19, rischiando di distogliere l’attenzione dalla gestione della patologie croniche che non hanno carattere d’urgenza e sono quindi passibili di differimento». Ma paradossalmente – sottolinea il professor Luca – «la presenza di plurime patologie croniche non trasmissibili, e tra queste il diabete riveste un ruolo preminente, costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di forme più gravi di malattia da Covid-19. Per questo prendersi cura con continuità delle patologie croniche assume in questo contesto un significato particolarmente importante. Con questa consapevolezza, sin dalla ripresa delle attività ambulatoriali ordinarie nello scorso mese di maggio, l’ambulatorio universitario di diabetologia, pur continuando ad utilizzare anche sistemi di telemedicina per andare incontro alle esigenze di particolari fasce della popolazione diabetica, continua a svolgere una costante attività di recupero delle visite sospese nei mesi del lockdown parallelamente all’attività ordinaria».

Il programma di domenica

Domenica 15 novembre resteranno poi aperti gli ambulatori di radiologia e chirurgia vascolare per l’esecuzione di alcune decine di ecografie, Tac ed ecodoppler, per accelerare il recupero delle numerose prestazioni sospese. Anche domenica 8 novembre circa 70 prestazioni diagnostiche erano state recuperate grazie all’apertura degli ambulatori di chirurgia vascolare, endoscopia digestiva, radiologia e senologia per l’esecuzione di ecocolordoppler, colonscopie, ecografie, Tac addome e torace ed esami senologici. Questa domenica inoltre, con più di 15 prenotazioni già registrate, aprirà anche il centro trasfusionale di Terni con accettazione dalle ore 8 alle 10. Per donare il sangue è sufficiente avere la maggiore età, un peso superiore a 50 chilogrammi e buone condizioni generali di salute. Si ricorda che è sempre preferibile prenotarsi chiamando l’Avis comunale di Terni, la Croce Rossa di Terni e di San Gemini oppure il Sit di Terni (0744-205679).