Sant’Anatolia: l’Arma sanziona e chiude un ristorante

Anomalie e problemi di natura igienico-sanitaria. Con maxi sequestro di cibo: i carabinieri della Compagnia di Spoleto ed il Nas sono intervenuti nello scorso weekend nella zona di Sant’Anatolia di Narco, scoprendo un’attività commerciale con qualche ‘guaio’.

Il sequestro

L’Arma ha individuato e sequestrato ottanta chili di carne – valore di circa 1.600 euro – non ritenuta idonea dal punto di vista alimentare e mal conservata. «Tali elementi hanno costituito la segnalazione all’autorità giudiziaria – spiegano i carabinieri di Spoleto – su possibili responsabilità penali in relazione alla somministrazione di cibo deteriorato al pubblico. Inoltre, al titolare della struttura sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 2 mila euro relativamente a norme disattese e violazioni certificazioni Haccp». Il ristorante è stato chiuso ed il materiale in questione sarà sottoposto a sequestro.