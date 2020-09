Santo Chiodo, due spacciatori in arresto

Ad insospettire gli agenti della polizia di Stato dii Spoleto sono state alcune auto parcheggiate nella zona di Santo Chiodo, con a bordo alcuni giovani – provenienti anche da fuori città – che alla richiesta del perché fossero lì hanno spiegato di essere in attesa di alcuni amici spoletini con cui trascorrere la serata. Ma gli agenti del commissariato, tutt’altro che convinti, hanno continuato ad indagare.

L’arresto

E infatti – l’accaduto risale a qualche giorno fa – sempre a Santo Chiodo hanno notato un’auto ferma contromano lungo una via piuttosto buia. Dentro c’erano due giovani di 26 e 23 anni, di nazionalità albanese e residenti a Perugia, piuttosto nervosi all’atto del controllo. Ad un certo punto hanno anche cercato di nascondere qualcosa sotto i sedili: le perquisizioni, personali e del veicolo, hanno portato alla luce diverse dosi di cocaina e mille euro in contanti. Per i due è scattato l’arresto in flagrante seguito dalla convalida da parte del tribunale di Spoleto e l’applicazione dell’obbligo di firma presso la questura di Perugia.