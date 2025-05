Una sassata conntro un’auto in transito in viale Luigi Pasteur ad Ellera di Corciano (Perugia), venerdì pomeriggio poco prima delle 19. Il gesto non ha per fortuna causato gravi conseguenze, visto che l’auto – a bordo una famiglia con una bambina – è stata colpita alla fiancata destra. Ma, come spesso il caso determina, si è arrivati a pochi centimetri dal dramma. A riportare la notizia è ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo di Alessandro Antonini.

Il conducente del veicolo ha comunque sporto denuncia presso la questura di Perugia, specificando di aver visto un ragazzo adolescente, 15 anni l’età approssimativamente stimata, vestito con una felpa rossa e intento a lanciare il sasso – utilizzando un arnese – dal sovrappasso pedonale di via Pasteur. Lo stesso giovane, quando l’auto colpita si è fermata, è fuggito a piedi. Ora spetta alle forze dell’ordine – sempre che il ragazzo e la famiglia non si presentino spontaneamente, facendo ‘mea culpa’ – risalire all’identità.