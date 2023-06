Sassi contro le auto a Pian di Massiano: arrestato

Lo hanno sorpreso a lanciare sassi contro le auto nella zona di Pian di Massiano ed è stato arrestato dai carabinieri. A finire nei guai un cittadino nigeriano di 26 anni.

La resistenza



I militari sono intervenuti in seguito ad una segnalazione proveniente dall’area del palaBarton. Il giovane, irregolare sul territorio italiano e domiciliato nel capoluogo, ha raccolto una pietra di venti centimetri minacciando di lanciarla contro l’Arma. Inutile il tentativo di farlo calmare: ha continuato ad inveire ed a «muoversi cercando la traiettoria ideale per l’azione offensiva». Il 26enne è stato bloccato e poi accompagnato in caserma. Scattato l’arresto.