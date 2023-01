Sbalzato dall’abitacolo, precipita dal viadotto. Morto 22enne umbro

Tragico incidente stradale domenica mattina lungo la statale Flaminia, al chilometro 230 fra Cagli e Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino e al confine con l’Umbria. Un 22enne originario della provincia di Perugia ha perso la vita: secondo quanto ricostruito, il ragazzo – al volante di un camion frigo che aveva da poco scaricato, consegnando la merce ad un supermercato – ha sbandato all’altezza di un viadotto, colpendo il guardrail laterale. In seguito all’impatto, il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo da lavoro ed è precipitato dal viadotto per una ventina di metri. Tremendo l’impatto che lo ha ucciso sul colpo. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 – che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne -, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La salma è stata recuperata da un elicottero con la collaborazione del Soccorso alpino e speleologico.

Articolo in aggiornamento