Ha perso il controllo della propria autovettura finendo in un giardino esterno di un’abitazione privata. L’incidente è accaduto in località Fratta, a Montefalco, e ha coinvolto una donna: è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Spoleto.

Condividi questo articolo su