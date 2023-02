Scalatore umbro muore nelle Marche

Tragedia nelle Marche, a Piobbico (Pesaro Urbino), dove uno scalatore di 53 anni di Città di Castello (Perugia) – Franck Migliorati – ha perso la vita durante la ‘chiodatura’ del percorso d’arrampicata sulla falesia Balza della Penna. Dell’uomo – istruttore di speleologia, scalatore particolarmente esperto e sportivo a 360 gradi – si erano perse le tracce giovedì. In seguito all’allarme lanciato dagli amici, sono partite le ricerche che hanno visto in campo forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorso alpino. Il tragico ritrovamento è avvenuto nel corso della notte fra giovedì e venerdì: per il 53enne tifernate non c’era già più nulla da fare. Due amici lo hanno individuato alla base della parete che stava attrezzando, in una zona che aveva già frequentato e scalato più volte e che conosceva bene. La salma di Franck Migliorati è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso, volti a ricostruire con precisione l’accaduto.

