Scatta la protesta di chi si oppone ai mezzi a motore sui sentieri di montagna

Una manifestazione nel centro di Perugia, sotto le sedi di giunta e consiglio regionale, per dire ‘no’ al transito dei mezzi a motore sui sentieri di montagna. Partecipata e rumorosa, è stata organizzata sabato mattina da diverse associazioni collegate in qualche modo ai temi ambientali e della valorizzazione del patrimonio naturale regionale e non. Netta la contrarietà dei manifestanti – giunti in piazza con zaini e scarponi – all’emendamento regionale che apre al passaggio dei mezzi a motore su sentieri e mulattiere, un contrarietà che tocca aspetti relativi alla sicurezza, all’ambiente naturale, alla fauna ed anche alla promozione del territorio.

