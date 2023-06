Massimo Ferrero a pranzo a Perugia. Le voci prendono sostanza. Una presenza che non è passata sicuramente inosservata, segnalata prontamente dai tifosi in un tam-tam via social. Secondo quanto si legge su UmbriaTv, l’ex presidente della Sampdoria potrebbe aver fatto visita anche alle strutture sportive. Sicuramente il tutto dà credito alle voci circolate nei giorni scorsi relative ad un interesse per l’acquisto della società biancorossa. Da vedere eventuali sviluppi.

