Scheggino riabbraccia il ‘suo’ Cucciolo

del WWF Umbria

Cucciolo è un cane di media taglia, bianco e rosso di Scheggino, che il sua famiglia ama più di ogni cosa al mondo. Succede che la sua mamma umana muore e, un giorno, il papà umano non vedente, ricoverato improvvisamente in ospedale, non si può più prendere cura di lui. Pertanto Cucciolo viene immediatamente allontanato dalla sua casa, in cui sino a quel momento ha convissuto. Viene ricoverato in una struttura per cani.

Ma a Scheggino sentono la mancanza di lui, del suo musino bianco e rosso che si affacciava sempre alla terrazza di casa, con le zampette a penzoloni, quasi a supplicare di voler uscire. In particolare la vicina di casa, che ha avuto sempre a cuore Cucciolo, venuta a conoscenza del suo ricovero in struttura, non si dà tregua. Dopo vari tentativi non andati a buon fine di adottare Cucciolo, chiama il WWF Umbria per conoscere la procedura da seguire. Attraverso il legale del WWF, Valeria Passeri, riesce il 29 maggio a prendere finalmente in adozione Cucciolo.

Ora, il nostro amico a quattro zampe di Scheggino ha una nuova famiglia, composta da una grande donna che ha lottato tanto per averlo e da altri due cani. Ogni volta che il suo precedente proprietario lo vorrà vedere, la sua nuova mamma lo accompagnerà a fargli visita.