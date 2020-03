Scherma, niente stop a gara Usa: «Ingiustizia»

Sport fermo in Italia a causa dell’emergenza Covid-19, ma altrove non è così. E per un’atleta umbra, la folignate Elisa Vardaro, c’è anche la beffa perché la nazionale italiana del fioretto non può partecipare all’evento: l’atleta del Circolo Scherma di Terni non ha fatto cadere nel vuoto la questione e con un post social ha esposto il suo pensiero. Polemico.

GLI ISCRITTI, NESSUNA ITALIANA

Lo sfogo: salute e sport



Si parla dell’Absolute fencing gear Fie Grand Prix di Anaheim, in Caifornia, previsto a partire da venerdì. L’evento si svolgerà nonostante la pandemia – certificata in giornata dall’Oms – coronavirus: «Oggi – le parole della Vardaro – sarei dovuta partire per Los Angeles per il Gran Prix di Coppa del Mondo che si svolgerà venerdì/sabato e domenica in California. Esatto, si svolgerà. La nazionale di fioretto maschile – Alessio Foconi è già qualificato per l’appuntamento di Tokyo, da vedere quando si svolgerà – e femminile non potrà partecipare e così sarà anche per altre nazioni. Mi astengo dai commenti sulle possibili ripercussioni che una competizione internazionale, per di più di uno sport con altissima facilità di contatto, possa portare a livello sanitario. Il quadro di certo non è quello di un modus operandi dove la tutela della salute individuale e sociale è messa al primo piano, ma non è di mia competenza valutare la scelta». Si passa al lato sportivo visto che in questo modo viene creato un danno non proprio di poco conto: «Trovo però – chiude la Vardaro – di enorme ingiustizia che una gara così importante ai fini del ranking mondiale e della stessa qualifica olimpica si svolga lo stesso, penalizzando moltissimi atleti e, di conseguenza, agevolandone altri. Ci sarebbe molto altro da dire, ma passo e chiudo».