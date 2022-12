Brutto incidente nella mattinata – poco prima di mezzogiorno – di domenica a Castiglione del Lago, in via della Fornace in Valiano. Due auto si sono scontrate riportando danni rilevanti: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre una persona rimasta incastrata, dopodiché è scattato il soccorso ed il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri.

