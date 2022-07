Schianto a Fornole, ragazzo in ospedale

Incidente stradale autonomo nella prima serata di mercoledì a Fornole di Amelia (Terni), dove un ragazzo ha perso il controllo della propria autovettura – una Ford Kuga – finendo fuori strada, contro un cartello, e quindi ribaltandosi. Il sinistro è accaduto nei pressi dell’ingresso della cava di San Pellegrino. Il ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dal tettino della vettura incidentata e consegnato – sempre cosciente – alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.

