Schianto a Pasquetta: 84enne muore dopo giorni in rianimazione

Non ce l’ha fatta l’84enne eugubino che lo scorso 10 aprile – il giorno di Pasquetta – era rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la ‘vecchia’ strada comunale della Contessa, nei pressi dell’abitato di San Bartolomeo nel territorio comunale di Gubbio. A riportate la notizia è il sito web Cronacaeugubina.it. L’anziano, al volante di una Jeep, era finito contro un furgone monovolume con a bordo sei persone, quattro delle quali rimaste ferite in maniera non grave. L’84enne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Branca, operato e quindi ricoverato in rianimazione, è venuto a mancare nella notte fra martedì e mercoledì. I rilievi sull’incidente stradale erano stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Gubbio e la vicenda è ovviamente finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria perugina.

