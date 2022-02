Incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la Flaminia fra Terni e Narni, nei pressi di Castelchiaro (chilometro 82+300). Coinvolte tre autovetture e il primo bilancio – riferito dal 115 ternano – è di una persona rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

