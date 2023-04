Schianto fra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi: morti due giovani di Cosenza

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle ore 16, lungo la strada degli Ornari che collega Ponte San Giovanni con Ponte Valleceppi, a Perugia. Nel sinistro che ha coinvolto un’autovettura Citroen C3 e uno scooter Yamaha T-Max, sono deceduti sul colpo i due giovani in sella al motociclo – entrambi uomini e originari di Cosenza – di 36 e 34 anni di età. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 e la polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, lo scontro fra auto e scooter è stato frontale e l’auto, nel tentativo di frenare, è stata a sua volta tamponata da un furgoncino che trasportava legna. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia per le determinazioni del caso.

Articolo in aggiornamento