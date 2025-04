Incidente nella prima serata di venerdì, intorno alle ore 20, lungo la strada statale 3 Flaminia, fra Terni e Spoleto, nei pressi del bivio per Montefranco. Due i veicoli coinvolti: una Renault Clio con a bordo una coppia ed una Fiat 500 condotta da una donna. Due le persone rimaste ferite – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, intervenuti sul posto -, soccorse dagli operatori del 118 e trasportate, sempre coscienti, in ospedale. Al lavoro anche gli agenti della polizia Stradale di Terni per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le condizioni di guida.

