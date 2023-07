Schianto in scooter: 59enne folignate perde la vita a Muccia

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 17.30, lungo la strada 256 Muccese a Muccia (Macerata) non lontano dalla superstrada. A perdere la vita è stato un 59enne di Foligno – Mauro Petrini – che, in sella ad uno scooter Honda, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo a terra all’altezza di una curva. Soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Camerino, l’uomo – che stava rientrando a Foligno per andare a lavorare – non ce l’ha fatta ed è morto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Il 59enne era impiegato presso un ente della diocesi folignate, dove si occupava di accoglienza, ed era molto conosciuto e stimato. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Camerino. Nessun altro veicolo, oltre allo scooter, risulta coinvolto nel sinistro.

