Schianto lungo la A1, morti due camionisti umbri

Ci sono due umbri tra i deceduti in seguito al tremendo incidente stradale verificatosi nella notte tra lunedì e martedì tra Cassino e San Vittore, nel Lazio. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per due uomini residenti a Marsciano di 57 e 49 anni; con loro ha perso la vita anche un autotrasportatore casertano 51enne. Le vittime sono state trasferite all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino, a disposizione del magistrato Chiara D’Orefice.

L’incidente

Secondo quanto riportato dai media laziali dopo gli accertamenti della polizia Stradale, l’incidente sarebbe nato dal fatto che il camionista casertano si è fermato per soccorrere un’automobilista in seguito ad un ribaltamento. Poi, da dietro, sarebbe sopraggiunto l’altro mezzo pesante: impatto inevitabile nonostante il tentativo di frenata in extremis. La dinamica tuttavia è ancora da ricostruire. L’unico illeso è proprio il conducente dell’autovettura, in stato di choc. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Il tratto interessato è rimasto chiuso per ore, poi all’alba di martedì la riapertura al traffico. Nell’impatto sono rimaste gravemente ferite due persone.