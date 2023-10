Schianto lungo la SP 218: tre feriti gravi

Sono ricoverate in gravi condizioni le tre persone coinvolte nel serio incidente stradale di lunedì pomeriggio lungo la strada provinciale 218. L’impatto tra un’autovettura ed un furgonato c’è stato in località Voltole di Gualdo Tadino: i feriti, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari del 118, sono stati immobilizzati dai vigili del fuoco di Gaifana. Quindi il successivo trasporto negli ospedali di Foligno, Perugia e Branca. Sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso.

