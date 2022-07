Schianto nella notte sul Verghereto. Muore 27enne residente a Città di Castello

Tragico incidente stradale nella notte fra martedì e mercoledì, intorno alle ore 1.30, lungo la superstrada E45 al chilometro 162 direzione Roma, lungo il tratto del Verghereto (Arezzo). Una 27enne di nazionalità statunitense, residente in Umbria a Città di Castello (Perugia), ha perso la vita dopo che l’auto su cui stava viaggiando, è finita contro il guardrail. Ferito, in maniera non grave, un 28enne che si trovava insieme a lei: il giovane, anche lui residente nel centro tifernate, è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Sul posto, per i rilievi volto a ricostruire la dinamica del grave sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Città di Castello. Con loro anche i vigili del fuoco per il supporto alle operazioni di soccorso.

Articolo in aggiornamento