Tragico incidente stradale nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 77 della ‘Val di Chienti’, all’altezza del castello della Rancia (Camerino). Un centauro di 62 anni, Leonardo Cardarellari, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate nell’impatto fra la sua motocicletta ed un’autovettura. Trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona, Cardarellari – noto per il suo impegno come istruttore di equitazione – è spirato nel corso della notte seguente, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. A riportare la notizia è il sito web tuttoggi.info. Leonardo Cardarellari, che viveva da tempo nella zona di Assisi, lascia la moglie e il figlio. Profondo il cordoglio nel mondo dell’equitazione umbro e in particolare fra i quintanari di Foligno, con cui aveva stretto una forte collaborazione basata sulla lunga esperienza e i tanti successi ottenuti in questo settore.