Scialpinista 51enne di Orvieto muore sul Gran Sasso

Tragedia nella tarda mattinata di domenica – intorno alle ore 12 – sul Gran Sasso, in Abruzzo. Il 51enne Fabio Raccanella, socio e istruttore del Cai, scialpinista originario di Orvieto (Terni), ha perso la vita dopo essere precipitato dal canale Bissolati sulla vetta del Corno Grande. Il 51enne, sportivo esperto e certamente qualificato, stava scendendo lungo il canale – ad un’altitudine di circa 2.700 metri – dopo aver raggiunto la vetta del Corno Grande e sarebbe precipitato per circa 150 metri dopo aver perso il controllo durante un fuoripista. A lanciare l’allarme sono stati altri sciatori che erano in zona, con un tecnico dell’elisoccorso testimone diretto della caduta. Troppo gravi le lesioni riportate da Fabio Racanella: inutili, purtroppo, i soccorsi portati dal 118 anche tramite l’elicottero alzatosi da L’Aquila. La salma del 50enne orvietano è stata trasferita presso l’ospedale di Teramo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle determinazioni medico legali. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri di Teramo.

Condividi questo articolo su