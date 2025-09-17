Asm Terni Spa e Rti Asm Terni-Cns comunicano che «a seguito della proclamazione di una giornata di sciopero generale per tutti i turni di lavoro, proclamato da Usb per la giornata di lunedì 22 settembre, saranno garantite le prestazioni minime di pubblico servizio nei Comuni dalla stessa serviti». Nella nota si sottolinea che «tale comunicazione viene effettuata in applicazione alle disposizioni di legge numero 146/90 e successive modifiche anche se la nostra associazione di categoria non intrattiene alcuna relazione con la suddetta organizzazione sindacale». Poi l’indicazione: «Si invita la popolazione servita porta a porta, in caso di mancato ritiro del rifiuto esposto per lo sciopero, a riportare lo stesso in casa per esporlo nuovamente secondo il calendario. Si ricorda a tutti che i rifiuti di carta, plastica, vetro, possono essere conferiti nei centri comunali di raccolta dal giorno lavorativo successivo alla giornata di sciopero».