Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella prima mattinata di giovedì a Terni, al ‘solito’ incrocio fra via Brenta e via Piave. L’impatto è stato fra due autovetture – un suv Honda HR-V condotto da una donna e una Ford Fiesta con a bordo una coppia di origine indiana – e l’intervento del 118 non è servito. I coinvolti hanno sottoscritto il Cid, senza necessità di rilievi da parte del personale della polizia Locale ternana.

