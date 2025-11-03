Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì all’altezza della rotatoria ‘Marino Tattoli’ (via Di Vittorio-viale Turati), a Terni. Coinvolti un’autovettura Skoda Fabia condotta da una donna di 55 anni residente a Perugia – A.M. le sue iniziali – e una bici a pedalata assistita, con in sella un 63enne residente a Terni (C.R:). Quest’ultimo, ferito e sanguinante, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Terni per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni (ufficio incidenti).