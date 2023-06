Scontro auto-bici: morta una ciclista

Tragico incidente stradale nella mattinata di sabato a Bevagna: una ciclista di circa 70 anni è morta nello scontro con un’auto, una Jeep condotta da un turista. Il sinistro è avvenuto in via Properzio, dove si sono subito portati il 118 e la polizia locale. Purtroppo inutili i soccorsi della donna, che – secondo le prime informazioni – sarebbe di origine francese. Gli agenti sono impegnati nei consueti rilievi per appurare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Foligno per gi accertamenti del caso.

Condividi questo articolo su