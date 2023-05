Scontro bici-furgone: muore ciclista 41enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 17, a Gualdo Tadino, lungo la strada provinciale 241 all’altezza della frazione di San Pellegrino. Il 41enne Marco Minelli, residente a Valfabbrica nella frazione di Osteria Cerasa, ha perso la vita in seguito all’impatto fra la bicicletta su cui era in sella e un furgoncino condotto da un commerciante gualdese, sotto shock. Dopo il primo schianto, il ciclista è poi finito contro un’altra vettura che procedeva verso Gubbio: tutti e tre i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Marco Minelli è stato soccorso dall’elicottero del 118 ma purtroppo per lui – troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto – non c’è stato nulla da fare. Alle forze dell’ordine – in particolare i carabinieri del comando stazione di Sigillo, afferenti alla Compagnia di Gubbio – spetta il compito di ricostruire la dinamica del tragico sinistro, finito ovviamente all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Marco Minelli, grande appassionato di sport, lavorava a Perugia e viveva insieme ai due genitori. Tante le testimonianze di cordoglio da parte di amici e conoscenti via social: tutti ricordano la simpatia, l’energia e la voglia di vivere di un uomo conosciuto e stimato da tanti.

