Scontro fra auto e treno al passaggio a livello: un ferito

Incidente ferroviario nella notte fra sabato e domenica a Rigali di Gualdo Tadino (Perugia). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra del distaccamento di Gaifana, un’autovettura si è scontrata con un treno in transito all’altezza di un passaggio a livello. Il conducente della vettura è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale Usl1 di Branca: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli addetti di Rfi, i carabinieri della Compagnia di Gubbio e gli agenti della polizia Ferroviaria di Fabriano per gli accertamenti del caso.

