Serio incidente stradale domenica mattina, poco dopo le ore 11, lungo la strada Apecchiese, nei pressi della frazione di Varesina (Città di Castello). Lo scontro, frontale, è stato fra due moto, per un totale – riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con personale del distaccamento tifernate – di tre persone rimaste ferite. La più grave è stata elitrasportata in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia e le altre due in quello di Città di Castello. Sul posto anche polizia di Stato e polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità, con il tratto stradale rimasto chiuso per quasi due ore.