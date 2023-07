Scontro in galleria fra un furgone e l’auto di una famiglia belga. Un ferito

LE FOTO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione Ponte San Giovanni, all’interno della galleria dei Volumni. Due i veicoli coinvolti: un furgone – che si è ribaltato – e un’autovettura con a bordo una famiglia originaria del Belgio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perugini, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Stradale. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale mentre la famiglia belga non ha riportato conseguenze particolari.