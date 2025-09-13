Incidente stradale con feriti sabato pomeriggio a Palazzo di Assisi (Perugia) in viale Michelangelo. Il sinistro ha coinvolto due autovetture – una Fiat Panda e una Tesla con targa austriaca – e il primo bilancio parla di quattro persone rimaste ferite: tre sono state trasportate in ospedale dagli operatori del 118 mentre la quarta è stata medicata sul posto.

Oltre a sanitari e vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Petrignano di Assisi e la polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riportato da UmbriaJournal, le due persone a bordo della Panda – di Roma – erano di ritorno dalla zona di Gubbio dove erano andate in cerca di funghi e stavano raggiungendo Assisi per incontrare alcuni amici.

FOTO