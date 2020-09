Scoperta a Perugia frode sul gasolio per quasi 2 milioni

I funzionari dell’agenzia dogane e monopoli di Perugia hanno scoperto fruizioni irregolari di agevolazioni di accisa sul gasolio per un totale di quasi due milioni di euro. In particolare indebite compensazioni per oltre 1.750.000 euro. Le sanzioni sono quasi il doppio. Autori della frode alcune società operanti nel territorio umbro. La scoperta è stata possibile grazie al confronto dei dati con gli archivi dell’agenzia dopo aver analizzato la documentazione fiscale dell’acquisto di gasolio negli ultimi 5 anni (dichiarazioni presentate, documenti di trasporto, fatture, autorizzazioni e licenze degli impianti di distribuzione carburanti per uso proprio).

Non è la prima volta:

Nel 2020

Nel 2018

Nel 2016